Coalitie burgerlijk rechts en fascisten komt in zicht

De door Wiegel zo vurig gewenste coalitie van burgerlijk rechts met de fascisten van PVV en FVd komt in zicht. In de nieuwe peiling van I&O Research komen VVD, CDA, PVV en FVD samen uit op 81 zetels, ruim voldoende om een regering te vormen.

Opmerkelijk genoeg is dat vrijwel uitsluitend te danken aan de populariteit van Mark Rutte en de daaruit voorvloeiende steun voor de VVD. Bij I&O staat de VVD nu op 43 zetels. De andere rechtse partijen doen het een stuk minder goed: de PVV verliest opnieuw 2 zetels en komt uit op 13. Het CDA verliest 1 zetel en houdt er eveneens 13 over. FVD blijft stabiel op 12.

‘Links’ groeit licht. De SP gaat van 9 naar 11 zetels, de PvdA wint één zetel en komt op 15. GL is met 16 zetels de tweede partij van het land. Bij D66 zit de klad er nog steeds goed in: de partij verliest opnieuw een zetel en komt uit op 8. 50+ is de grote verliezer, de partij verliest maar liefst 6 zetels en houdt er slechts 1 over.

Het kabinet Rutte geniet veel vertrouwen. Twee op de drie Nederlanders is tevreden over de wijze waarop het kabinet optreedt tijdens de coronacrisis. Opmerkelijk, want Nederland doet het welbeschouwd helemaal niet zo goed in de strijd tegen het virus en op de strategie van het kabinet valt echt wel het eea aan te merken.

Bron: I&O Research

Uitgelichte afbeelding: opdat we niet vergeten, Rutte bij de presentatie van zijn eerste kabinet, samen met Maxime Verhagen en fascistenleider Geert Wilders – Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Rutte, Verhagen en Wilders bij presentatie regeer- en gedoogakkoord, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28681149