Farid Azarkan wordt niet uit DENK gezet

Dus eerst moest Tunahan Kuzu terugtreden nadat mede-oprichter en partijvoorzitter van DENK Öztürk zijn buitenechtelijke relatie openbaar had gemaakt.

Daarna werd vervangend fractievoorzitter Farid Azarkan op zijn beurt weer uit de partij gezet door Öztürk. Azarkan ging binnen de partij echter in beroep daartegen en werd in het gelijk gesteld, waardoor Öztürk nu weer afgaat als een gieter. Zijn positie lijkt me onhoudbaar. Hij was al van plan om na de verkiezingen te stoppen, maar me dunkt dat dat nu eerder zou kunnen gebeuren.

Het is waarschijnlijk alleen maar omdat hij mede-oprichter van de partij was dat Öztürk partijvoorzitter werd, want van de drie kamerleden is hij altijd duidelijk de zwakst opererende geweest, waar Kuzu en Azarkan beslist goede debaters en sprekers zijn. Vooral Kuzu was in staat om Wilders het bloed onder de nagels uit te treiteren met pesterige opmerkingen, een reden waarom ik hem zal missen. Een van de weinigen die die zeikstraal uit Venlo terug kon pakken.

DENK staat momenteel overigens op 1 zetel in de peilingen, dus dat komt dan mooi uit: Azarkan.

