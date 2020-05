De homohaat van het rechtse plebs

Zoals iedereen rechts van GroenLinks weet hebben we homohaat geïmporteerd uit het Midden-Oosten. Nederlanders doen zoiets niet. Toch? Oeps….Tenzij die Nederlanders PVV of FVD stemmen, dus. En over de autochtone achterban van de meeste andere partijen zou ik me evenmin illusies maken.

Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf. #IDAHOT #loveislove pic.twitter.com/bPTxq4breK — Rob Jetten (@RobJetten) May 17, 2020



Uiteraard ging het rechtse plebs meteen het gelijk van Jetten bewijzen:

je haal zelf de haters binnen, en dat maak je tot een #wegkijknicht. — bussie. (@fr_bussie) May 17, 2020

JIJ lokt het wel uit.. dictator in wording ben jij namelijk. — Donny #blijfthuis #stayhome #staysafe (@Donerd) May 17, 2020

Tikkie aandachtsgeil ben je wel hé @RobJetten?

En jaloers ook!

Op @geertwilderspvv soms? Die zo af en toe naar buiten brengt wat hij aan ‘berichten’ ontvangt van door jou binnengehaald gajes.

Dit is totaal ongepast, je als boegbeeld wegzetten van een minderheid. Bah. pic.twitter.com/psfrz7WPPN — ✝Ton 🇳🇱 🇮🇱 🇺🇸 🚜 #Pegida en #ON lid (@Ton_ex_hBC) May 17, 2020

Op twitter zijn het Nederlanders, Op straat de moslims. Leuke frame. Wéér alleen de Nederlanders de schuld geven en zelfs hun namen erbij. Laf.. — Crouching tiger/hidden dragon (@CrouchingHidden) May 17, 2020

Jette, je wordt zeer GEHAAT niet omdat je een smerige homo bent maar omdat je VOLKSVIJAND NR.1 bent!

Jij en je NWO beleid zullen daar op afgerekend gaan worden!

Je narcistische inslag en je ONKUNDE maken de haat alleen maar groter. Baudet veegt je van tafel met kennis + feiten! pic.twitter.com/Ut2g1dSXBB — Dali (@Aspirides78) May 17, 2020

je vraagt er zelf om

je ben het meest gehate persoon

uit de 2e kamer kut homo. — john PVV/FVD en TRUMP fan. NEXIT zo snel mogelijk. (@jc06776163) May 17, 2020

Dat zijn nare berichten, Rob. Maar D66 zorgt keer op keer voor het ongebreideld importeren van talloze ‘vluchtelingen’. Begrijpt u niet, dat als u talloze mensen uit een vreemde cultuur importeert, dat dit onze samenleving beïnvloedt? Welnu, u proeft er de vruchten van. — Madelief Kroon (@KroonMadelief) May 17, 2020

