Neo-nazi uit AfD gegooid

Andreas Kalbitz, de fractievoorzitter van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Brandenburg is door het landelijk bestuur uit de partij gezet. Kalbitz was samen met Björn Höcke leider van de Flügel, de losjes georganiseerde nazivleugel van de partij.

De Flügel werd eerder dit jaar opgeheven, nadat bekend werd dat de Duitse inlichtingendienst de groep scherp in de gaten hield wegens ‘extremistische neigingen en uitingen’. Daarmee was de groep voor de partij een electoraal risico geworden.

Officieel is Kalbitz geroyeerd omdat hij gelogen zou hebben over zijn verleden bij de fascistische Republikaner en de nazi-organisatie Heimattreue Deutsche Jugend. Met een verleden in zo’n organisatie kun je formeel geen lid worden van de AfD. Opmerkelijk (en vast geen toeval): Kalbitz’ lidmaatschapsaanvraag uit 2013 is ‘zoek geraakt’.

De Duitse inlichtingendienst schat dat zo’n 20% van de leden van de AfD het gedachtegoed van de Flügel aanhangt.

Uitgelichte afbeelding: Von Professusductus – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47117726