Linkervleugel eigen partij keert zich tegen Macron

Een aantal linkse dissidenten is uit La République En Marche (LREM), de partij van president Macron, gestapt. LREM is daarmee de absolute meerderheid in het parlement kwijt. De dissidenten gaan verder onder de naam ‘Ecologie, Démocratie, Solidarité’.

Macron is met de steun van links aan de macht gekomen. Voor de keuze gesteld tussen de neoliberaal Macron en de fasciste Marine Le Pen koos links massaal voor Macron. Macron zag daarin een vrijbrief de Franse verzorgingsstaat af te breken, maar verkeek zich volledig op de reacties. De afgelopen anderhalf jaar was Frankrijk het toneel van heftige – en deels ook gewelddadige straatprotesten – door de Gele Hesjes (volstrekt onvergelijkbaar met de Nederlandse Gele Hesjes die vanaf dag één een extreemrechts project waren).

Macron’s populariteit raakte in een vrije val verzeild en de Franse president zag zich gedwongen een deel van de aangekondigde ‘hervormingen’ terug te draaien.

Macron kan voorlopig nog rekenen op de steun van enkele andere rechtse partijen in het parlement, vleugellam is hij dus niet.

Bron: Liberation

Uitgelichte afbeelding: Par Presidencia de la República Mexicana — Visita de Trabajo a Francia, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65306654