Trump zegt al week lang antimalariamiddel te slikken tegen corona

Shitshow USA, deel zoveel: Trump zegt dat hij het antimalariamiddel hydroxychloroquine slikt tegen corona. Hier de hele krankzinnige rant:

Waarom Trump dat zou doen is niet duidelijk. Hydroxychloroquine is onwerkzaam tegen het coronavirus, het gebruik ervan is zelfs niet zonder (mogelijk dodelijke) risico’s. Niemand maakt mij wijs dat Trump daar niet van op de hoogte is. Trump is géén imbeciel en hij neemt zeer zeker geen enkel risico met zijn eigen gezondheid (die van zijn omgeving of zelfs familie is natuurlijk iets anders).

Zelfs bij Fox News wisten ze gisteren niet wat ze van deze nieuwe enormiteit moesten denken. Presentator Neil Cavuto waarschuwde de kijkers tegen het gebruik van het antimalariamiddel: “als je tot een risicogroep behoort…en als je dit middel gebruikt als preventie, dan zal het je doden.Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Dit zal je doden”.

Fox News’s Neil Cavuto is stunned by Trump’s announcement that he’s taking hydroxychloroquine: “If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment … it will kill you. I cannot stress enough. This will kill you.” pic.twitter.com/e6D5alfAgc — Aaron Rupar (@atrupar) May 18, 2020



Sommige gasten waren dat met Cavuto eens, anderen verdedigden Trump. Hoe dan ook was het voor The Donald aanleiding weer eens ouderwets te ontploffen op Twitter en uit te halen naar Fox dat volgens de president geen schaduw meer is van wat het ooit was.

Liegt Trump? Ja, daar ben ik van overtuigd. Hij is minder gek dan links graag mag denken. Mogelijkheid 1: hij probeert de aandacht af te leiden van ernstiger zaken, een strategie hij in het verleden met veel succes gevolgd heeft:

Why is everyone focused on hydroxychloroquine instead of the Saudi weapons deal Pompeo was being investigated for which led to the loss of yet another IG? Trump’s mafia regime — Olga Lautman (@olgaNYC1211) May 19, 2020



Mogelijkheid 2: hij heeft in het verleden hydroxychloroquine aangeprezen en kan nu niet meer terug:

He still tries to pretend he was right about taking it, and probably not taking it. He can’t stand having been burned about it. — Laurent Bruning 🎸 (@LBruningNL) May 19, 2020

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057