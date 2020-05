Pentagon: waarschijnlijk geen coronavaccin voor zomer 2021

Het Pentagon verwacht dat er vóór de zomer van 2021 geen vaccin beschikbaar zal zijn tegen het coronavirus. Ook acht het Pentagon de kans groot dat er in het najaar een nieuwe uitbraak van het virus volgt. Dat blijkt uit een intern memo dat is gelekt naar Task & Purpose, een blog/nieuwssite voor militaire veteranen.

Het Amerikaanse leger moet zich er volgens het memo op voorbereiden dat het nog tot tenminste de zomer van 2021 zal duren voordat er een vaccin beschikbaar is: “All indications suggest we will be operating in a globally-persistent COVID-19 environment in the months ahead”. Een hervatting van ‘normale operaties’ zit er voorlopig dan ook niet in, iets waar we natuurlijk niet rouwig om hoeven te zijn. ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’, om een bekende Amsterdammer te citeren.

Pikant: het memo laat weinig heel van Trump’s wereldvreemde optimisme. De Amerikaanse president heeft bij herhaling gezegd dat een nieuwe uitbraak in het najaar onwaarschijnlijk is. Het Pentagon daarentegen denkt dat het coronavirus dezelfde golfbeweging zal vertonen als het griepvirus. Trump’s streven nog voor eind 2020 een vaccin te ontwikkelen wordt door het Pentagon dus ook beoordeeld als zijnde weinig realistisch. Volgens experts (waaronder Trump’s adviseur Anthony Fauci) kan er als echt alles meezit op zijn vroegst in januari 2021 een vaccin zijn. De zomer van 2021 lijkt echter een wat realistischer doel.

Het memo is afkomstig van onderminister Kenneth Rapuano. Minister van Defensie Mark Esper heeft het (nog) niet ondertekend.

Volgens het Pentagon is het memo gebaseerd op verouderde gegevens. Op de vraag wat er dan precies veranderd is bleef de woordvoerder van het Ministerie van Defensie het antwoord schuldig.

Bron: Task & Purpose

Uitgelichte afbeelding: Door Touch Of Light – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72600649