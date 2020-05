Trump kwaad op Staten die per brief willen stemmen

De dagelijkse shit show in de USA, deel XXXIV. Een aantal Staten, waaronder Nevada, overweegt het stemmen per brief mogelijk te maken, om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Goed idee, denk je dan als naïeve Europeaan. Niet volgens Trump en de rest van het Republikeinse gepeupel. Heb je dáárvoor zo je best gedaan de armen hun stemrecht te ontnemen? No way!

State of Nevada “thinks” that they can send out illegal vote by mail ballots, creating a great Voter Fraud scenario for the State and the U.S. They can’t! If they do, “I think” I can hold up funds to the State. Sorry, but you must not cheat in elections. @RussVought45 @USTreasury

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020