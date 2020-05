VVD-huisjesmelker Van Haga sluit zich aan bij FVD

Het voormalige VVD-Kamerlid Wybren van Haga is lid geworden van FVD, een move die iedereen al een tijdje aan zag komen. Van Haga sluit zich overigens niet aan bij de Tweede-Kamerfractie van FVD. Als fractievoorzitter vang je namelijk meer geld dan als gewoon Kamerlid, vandaar.

De tot op het bot corrupte Van Haga werd vorig jaar na de zoveelste rel uit de VVD-fractie gezet. Van Haga dacht zijn carrière als gewetenloze huisjesmelker vastgoedondernemer probleemloos te kunnen combineren met een carrière als politicus, maar dat ging zelfs de VVD te ver. Na de zoveelste leugen over zijn nevenactiviteiten werd Van Haga uit de fractie geflikkerd en geroyeerd als lid. Van Haga dacht er natuurlijk niet aan zijn zetel op te geven. Want leuke inkomstenbron en je hoeft als eenling aan niemand verantwoording af te leggen. Voor types als Van Haga is dat het paradijs.

Wybren is door het Forum inmiddels met tromgeroffel binnengehaald:

#FVD is verheugd te melden dat @WybrenvanHaga vandaag lid is geworden van Forum voor Democratie. We vonden elkaar de laatste tijd al in het debat en zullen vanaf nu als onafhankelijke fracties samenwerken. Word ook lid van de grootste partij van Nederland! https://t.co/mVCw5fPKY0 pic.twitter.com/QZS19EQFjl — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 22, 2020



Opmerkelijk, want vorig jaar karakteriseerde Baudet Van Haga nog als een ‘zetelrover’:

Weggestuurd VVD-kamerlid Wybren van Haga niet welkom bij fractie Forum voor Democratie, aldus Thierry Baudet: ‘wij moeten niets hebben van zetelrovers.’ pic.twitter.com/B27SzP9LW7 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 24, 2019



