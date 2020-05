Halsema verbiedt pro-Palestina demo, laat organisator arresteren

De politie heeft een pro-Palestina demo op de Dam beëindigd en Frank van der Linde, één van de organisatoren, opgepakt. Burgemeester Halsema had de demo om onduidelijke redenen verboden. Een gelijktijdig plaatsvindende pro-Israël demonstratie mag van Halsema rustig doorgaan. Amsterdam onder links bestuur, het maakt duidelijk verschil.

Pro Palestina demo op de Dam is begonnen! #freepalestine pic.twitter.com/qiHFho2pL7 — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) May 24, 2020

De @Politie_Adam komt zeggen dat de demonstratie verboden is en omdat wij niet weg gaan gaan ze nu overleggen #freepalestine pic.twitter.com/115JAg9taE — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) May 24, 2020

De politie is teruggekomen en probeert de demo af te breken pic.twitter.com/Ggg8aTF3W6 — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) May 24, 2020

Tweet door Support Groep: De @Politie_Adam heeft net de pro Palestina demonstratie beëindigd en Frank opgepakt. pic.twitter.com/aOSqXkjP2O — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) May 24, 2020

Tweet van Support Groep: de pro Israël demo wordt geen haar in de weg gelegd. Dubbele standaard. pic.twitter.com/E6yzLwb5NT — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) May 24, 2020



Waarom Halsema in extreemrechtse kringen zo gehaat wordt is ons een raadsel. Ze heeft als partijleider van GL haar stinkende best gedaan die partij in het zoveelste neoliberale gedrocht te veranderen en als burgemeester van Amsterdam onderscheidt La Halsema zich vooral door haar diepe haat voor krakers, pro-Palestina betogers en eigenlijk gewoon alles dat links van D66 staat.

Uitgelichte afbeelding: Door Jos van Zetten – originally posted to Flickr as Twitter feest Femke Halsema, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10741953