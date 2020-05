Vlaamse nazi betrapt op lockdownfeestje

De bekende Vlaamse nazi Dries van Langenhoven is vorige week donderdag betrapt bij een lockdownfeestje. Van Langenhoven is formeel onafhankelijk, maar zit namens het Vlaams Belang in het Vlaamse parlement. Hij is vooral bekend geworden als de oprichter van de gewelddadige nazigroep Schild & Vrienden.

Nadat de buren hadden geklaagd over geluidsoverlast viel de politie donderdagavond een woning in Gent binnen. Daar bleek een wild feest in volle gang te zijn. Tot de aanwezigen behoorde ook Van Langenhoven. Alle aanwezigen kregen een boete van 250 euro.

De aanwezigheid van Van Langenhoven is pikant omdat hij op Twitter regelmatig met een vroom gezicht uithaalt naar mensen die de lockdownregels schenden:

Een massa egoïstische Vlamingen: *gaat naar lockdownfeestjes en naar drukke horecazaken over de grens* Diezelfde groep Vlamingen wanneer volgende week door hun schuld ‘n échte lockdown zal moeten worden ingevoerd om de besmettingscurve toch een béétje onder controle te krijgen: pic.twitter.com/c9oadVdiba — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) March 14, 2020



Volgens Van Langenhoven was er niet zo heel veel aan de hand – een uit de klauw gelopen barbecue – maar hij is van mening dat hij als parlementslid een voorbeeldfunctie heeft en dús weg had moeten gaan toen het te druk werd.

Tegen Dries loop een onderzoek wegens het verspreiden van racistische, sexistische en antisemitische denkbeelden. Dat onderzoek bevindt zich momenteel in de laatste fase.

