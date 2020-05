Vlaams Belang nu grootste partij in Vlaanderen

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Vlaanderen, zou het fascistische Vlaams Belang de grootste partij worden. Ze zou kunnen rekenen op 24,5% van de stemmen. Dat blijkt uit een peiling van de VRT en de Standaard.

Volgens de peiling zou het VB samen met de eveneens uiterst rechtse N-VA kunnen rekenen op een meerderheid in het Vlaamse parlement. Parlementslid Chris Janssens van VB heeft de N-VA opgeroepen het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang te doorbreken. De N-VA heeft nog niet gereageerd op deze toenaderingspoging, wat me een veeg teken lijkt.

Egbert Lachaert, de nieuwe voorzitter van de liberale OpenVLD heeft inmiddels aangegeven er niet aan te denken in zee te gaan met de fascisten: “Ik zie niet in hoe we, op het vlak van inhoud, met het Vlaams Belang zouden kunnen besturen. Die partij staat erg ver van ons, zowel op ethisch als op sociaal-economisch vlak”.

De N-VA komt in de peiling van de Standaard en VRT uit 20,9%, een verlies van 4,5%. De partijen uit het traditionele middden verliezen licht, de linkse PVDA (ver links van haar Nederlandse naamgenoot) wint 2,9% en komt op 8,2% van de stemmen.

