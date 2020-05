Duitse christen-democraten willen minimumloon verlagen

“Never let a good crisis go to waste”. Een werkgroep van Angela Merkel’s CDU stelt in dat kader voor het minimumloon te verlagen, of op zijn minst niet te verhogen. Momenteel bedraagt het minimumloon 9,35 euro per uur. Dat kan een best een stuk minder vinden de christen-democraten, want corona. Lufthansa kan rekenen op een genereuze bijdrage van 9 miljard, maar armoedzaaiers kunnen doodvallen. Of – idealiter – zich doodwerken voor een hongerloontje.



Uitgelichte afbeelding: By Garry Knight from London, England – #ResignCameron- Class War at Downing Street, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72699217