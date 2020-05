Rellen in Minneapolis na moord op zwarte man door politie

In Minneapolis is de afgelopen nacht flink gereld nadat het wettig gezag weer eens ouderwets losging op mensen die – aanvankelijk vreedzaam – betoogden tegen de moord op een zwarte man door enkele politieagenten. Betogers pikten het politiegeweld terecht niet en mepten terug. De politie zette traangas en rubberkogels in. Een man zou door een rubberkogel aan het hoofd getroffen zijn. Over zijn toestand is verder niets bekend. Er circuleren geruchten over het gebruik van vuurwapens door de politie, maar daarvan is geen bevestiging te vinden.

#GeorgeFloyd A man at the #GeorgeFloyd protest was allegedly shot/hit by the Minneapolis police. Prior to this, everyone was getting tear gassed and maced. pic.twitter.com/l22kvuhoq8 — Chapos (@Chapos14) May 27, 2020

Uitgebreid verslag van de protesten hieronder:

Aanleiding tot de betoging was de moord (er is geen ander woord voor) van de politie op George Floyd, een zwarte man die verdacht werd van oplichting(!). Het filmpje waarop de moord werd vastgelegd ging gisteren viraal. Let op: schokkende beelden.

BREAKING: 4 Minneapolis police officers have been fired in the aftermath of George Floyd's death. Floyd was unarmed & handcuffed. He died after an officer knelt on his neck for up to 10 minutes until he laid motionless on the ground.😓#BlackLivesMatter pic.twitter.com/pEbGA6167h — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) May 26, 2020

Het politieoptreden vannacht staat in schril contrast met het optreden tegen de gewapende rechtse milities die eerder deze maand het parlementsgebouw van de staat bestormden. Dat waren dan ook rechtse witte mannen en daarvoor gelden in de VS zoals bekend andere regels:

There was no tear gas, no stun grenades, no rubber bullets in Sacramento earlier this month. No use of force was used on demonstrators. #georgefloyd pic.twitter.com/4LTqtWLrtt — Shannon Watts (@shannonrwatts) May 27, 2020

De betrokken agenten zijn op staande voet ontslagen. De zaak wordt onderzocht door de FBI. Uit dat onderzoek moet blijken of er tot strafvervolging van de agenten moet worden overgegaan. Ons lijkt dat daar weinig twijfel over kan bestaan: opsluiten en de sleutel weggooien.

