Zwart in de USA

Zo gaat het dus in de VS als je zwart bent. Negeer een stopteken en het halve politiekorps richt een vuurwapen op je. Als klap op de vuurpijl werken ze dan ook je 90-jarige grootmoeder nog even tegen de grond. De paniek in de stem van de omstanders is volstrekt authentiek: de zwarte man is in levensgevaar, ook al is hij ongewapend en ligt hij op de grond. Zo werkt dat in de shit show USA.

Terrifying moments for a young Black man and his family in Texas, as numerous cops point guns on him and then assault his 90-year-old grandmother. His alleged offense: rolling through a stop sign. ⁠ pic.twitter.com/WdxwFeX1y0 — redfish (@redfishstream) May 27, 2020