Complotgekkies demonstreren in Den Haag

Je zou het bijna vergeten, maar we hebben ook nog een pandemie met bijbehorende maatregelen. Niet iedereen kan zich in die maatregelen vinden. De types die denken dat DE ELITE achter de pandemie zit zodat Bill over een tijdje microchips bij ons kan implanteren, verzamelden zich vandaag in Den Haag.

De domrechtse complotwappies betogers dachten slim te zijn door zich op verschillende plekken in de stad te verzamelen. Bijeenkomsten van meer dan 30 mensen zijn verboden, vandaar. Burgemeester Johan Remkes trapte daar niet in: “aanmeldingen van 50 demonstraties met 30 deelnemers en van 100 demonstraties met 20 deelnemers voor aanstaande zaterdag worden niet toegestaan”.

Omdat de wappies het tóch probeerden heeft de politie de betogers inmiddels opdracht gegeven zich te verspreiden. Volgens de laatste berichten lijkt men zich daar nog aan te houden ook.

De betogers protesteren niet alleen tegen de coronamaatregelen, maar ook tegen 5G, hoge huren, Bill Gates en de verschraling in de zorg, want alles hangt met alles samen. Uiteraard weer veel gele hesjes en foute vlaggen. Jan Dijkgraaf is overigens nog niet gesignaleerd.

Op het #Schelpenpad, langs de #Hofvijver in #DenHaag wordt door de Gele Hesjes gedemonstreerd tegen armoede en ongelijkheid en voor betaalbare zorg en lagere lasten. pic.twitter.com/MVdsGYRmlj — Regio15.nl (@regio15) May 30, 2020

Update:

In de #Rijnstraat, bij het station Den Haag CS, is een groep demonstranten ingesloten door de Mobiele Eenheid. #Corona pic.twitter.com/f2kODDwnof — Regio15.nl (@regio15) May 30, 2020

