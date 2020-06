Witte Huis opnieuw belegerd: Trump doet het licht uit en verschuilt zich onder zijn bed

Beelden uit Washington DC, waar het Witte huis de afgelopen nacht opnieuw belegerd werd. Het leverde een aantal fraaie, apocalyptische scenes op:

The scene at The White House. By @j_ernst_DC pic.twitter.com/R08SvgSKk0 — Matthew Tostevin (@TostevinM) June 1, 2020



Het was de derde opeenvolgende nacht dat het Witte Huis belegerd werd. Politie en Nationale Garde hebben tot nu toe weten te voorkomen dat de betogers het terrein wisten te betreden. Waarschijnlijk maar goed ook, omdat de politie in dat geval ongetwijfeld met scherp gaat schieten.

De wannabe macho in het Witte Huis reageerde met het uitdoen van de lichten, waardoor de presidentiële residentie voor het eerst in de geschiedenis in duisternis was gehuld. Symbolischer kan het niet. Het Oranje Gedrocht zélf verschool zich met vrouw en dochter in een bunker. Op vrijdag riep Trump rechtse milities op het Witte Huis te verdedigen, maar die hadden blijkbaar weinig behoefte gelynched te worden en bleven weg.

Trump hield zich afgelopen zaterdag stil. Hij verstuurde zelfs urenlang geen enkele tweet, zéér ongebruikelijk voor hem. Gisteren was hij weer helemaal terug en kondigde hij aan Antifa tot een terroristische organisatie te zullen verklaren, iets waar extreemrechts in de VS al jaren voor pleit. Hij beschikt helemaal niet over de bevoegdheid dat te doen, maar aan juridische en constitutionele obstakels laat een neofascist als Trump zich echt niks gelegen liggen. Of het meer is dan macho posturing en/of een poging zijn aanhang op te stoken zal ongetwijfeld de komende maanden duidelijk worden.

