Lijkschouwing wijst uit dat George Floyd door verstikking om het leven is gekopmen

Volgens een onafhankelijke lijkschouwer is George Floyd nog tijdens zijn arrestatie door verstikking om het leven gekomen. Door de uitgeoefende druk op zijn hals en rug kregen Floyd’s hersenen geen zuurstof meer.

Independent autopsy finds George Floyd’s death was a homicide by asphyxia due to neck and back compression which contradicts the state autopsy pic.twitter.com/6sjctbDVFt — Acyn Torabi (@Acyn) June 1, 2020

Floyd werd vorige week maandag gearresteerd nadat hij in een winkel betaald had met een vals bankbiljet van $20(!). Het is onduidelijk of Floyd zich ervan bewust was dat het een vervalst biljet betrof. Normaal gesproken word je bij zo’n licht vergrijp bestraffend toegesproken waarna je weer naar huis mag, maar Floyd was zwart, wat voor de politie in de VS standaard aanleiding is geweld te gebruiken bij de arrestatie, ook wanneer het slachtoffer zich niet verzet. Floyd werd door Derek Chauvin, een van de agenten, 9 minuten lang met de knie op de hals tegen de grond gedrukt. Hij bleef roepen dat hij geen adem kon halen, maar die noodkreten werden door agenten genegeerd.

De advocaat van Floyd wil dat naast Chauvin ook de beide andere agenten vervolgd worden. Beiden drukten met hun knie op Floyd’s rug. Volgens de advocaat – en dus ook de lijkschouwer – zijn ze om die reden medeschuldig aan Floyd’s verstikkingsdood.

Uitgelichte afbeelding: Unicorn Riot Creative Commons