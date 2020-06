Fascisten poseren op Twitter als Antifa

De fascistische knokploeg Identity Evropa poseert als op Twitter als Antifa Een account gelinkt aan de groep heeft inmiddels een permanente ban aan de broek.

Op het account werd opgeroepen te gaan rellen in witte woonwijken:

As protests were taking place in multiple states across the U.S. Sunday night, the newly created account, @ANTIFA_US, tweeted, “Tonight’s the night, Comrades,” with a brown raised fist emoji and “Tonight we say ‘F— The City’ and we move into the residential areas… the white hoods…. and we take what’s ours …”

Het is niet de eerste keer dat fascistische clubjes/individuen dit trucje uithalen. Oproepen als de bovenstaande zijn vrijwel per definitie afkomstig uit extreemrechtse bronnen die proberen een authentieke opstand in een rassenoorlog te veranderen.

Op het gevaar af wat paternalistisch te klinken: kijk uit met wat je retweet op Twitter en doe ALTIJD een fact check. Gisteren was een internet black out in Washington DC een tijdje trending, met zelfs suggesties dat het leger de macht zou hebben gegrepen in de VS. Enige probleem: er was helemaal geen black out. De hashtag werd door Twitter terecht verwijderd.

We vouch for @Hunterw he’s been reliable during the entire process, it appears “#DCblackout” may be part of a broader misinformation campaign. If more DC people can comment it’ll help clear things up and alleviate national fears. #DCsafe https://t.co/Ww0wjgQgtj — Anonymous (@YourAnonCentral) June 1, 2020



Werk niet mee aan dergelijke desinformatiecampagnes door ongecontroleerd paniekverhalen en hoaxes te verspreiden. Uiteindelijk is het rechts dat daarvan profiteert.

Bron: NBC News