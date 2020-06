Jan Roos betreurt het afschaffen van de slavernij

Dat het afschaffen van Apartheid voor rechts een traumatische ervaring is geweest, wisten we natuurlijk al. Dat ook de afschaffing van de slavernij diepe wonden heeft geslagen is nieuw:



Goed, het is de in alles mislukte vlogger/blogger/politicus/straatvechter Jan Roos. Dommer vind je ze niet – afgezien van de Haagse hooligan Henk Bres – maar in al zijn domheid drukt Roos hier perfect de echte reden uit waarom rechts het hoofd van Halsema eist.

Over Henk Bres gesproken, ook die liet uitgebreid van zich horen. Uiteraard op de hem kenmerkende wijze:

