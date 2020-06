Standbeelden Leopold II en Pim Fortuyn beklad

De buste van massamoordenaar Leopold II in Gent is door activisten beklad met rode verf. Over Leopold’s hoofd werd een doek gebonden met als tekst “I can’t breathe”, de laatste woorden van George Floyd, de zwarte man die vorige week in Minneapolis door de politie werd vermoord.

Black Lives Matter protesters in Belgium defaced the bust of King Leopold II, who was responsible for the colonial genocide of up to 10 million Congolese people.

The statue was covered in red paint symbolizing blood and gagged with a canvas that reads “I can’t breathe”. pic.twitter.com/YeQgqmxYEB

