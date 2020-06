Politiegeweld in de VS: deel zoveel

De geüniformeerde relschoppers ging er gisteren weer flink tegenaan. Beelden uit Buffalo, waar een 75-jarige man tegen de grond gebeukt wordt. De man bloedt uit zijn oren en blijft bewegingloos liggen. Het tuig haalt de schouders op en loopt door. Uiteindelijk ontfermt een militair zich over de man.

Damn. Buffalo police officers in full riot gear shove 75-year-old man to the pavement, leaving him unconscious and bleeding from the ear. Via @WBFO pic.twitter.com/jJ1vFuD9oC

cw: blood, elderly injured

“A possible concussion”. The man was unconscious, bleeding from his ears, and showing decorticate posturing.

Pretty evident basal skull fracture with possible cervical spine injury. And they MOVED HIM. pic.twitter.com/AHNQKSDHLI

— Chad Loder (@chadloder) June 5, 2020