Extreemrechtse Blokkeerfriezen organiseren tegendemo in Leeuwarden

Alléén in Fryslân! Het rechtse plebs pikt het niet dat zwarte mensen volgende week zaterdag in de Friese hoofdstad de straat opgaan. Om dit gruwelijke onrecht aan de kaak te stellen heeft het plebs een tegendemonstratie aangemeld. De manifestatie van extreemrechts moet gelijktijdig plaats vinden met de eerder aangekondigde betoging van Black Lives Matter.

Initiatiefnemer is Sander Slijver, de nazipunk die landelijke faam verwierf als een van de Blokkeerfriezen die in 2017 de A7 blokkeerden. In de LC vandaag een interview met Slijver (betaalmuur), die natuurlijk géén racist is. Hoe komen mensen daar toch bij. Sander is juist van de afdeling liefde, bloemen en vrede: “Het enige punt dat ik wil maken is dat alle levens even belangrijk zijn……Het maken van onderscheid is anno 2020 nogal een dingetje. Iedereen is gelijk. Als ik dan hoor dat bij de protesten in Groningen zwarte mensen vooraan moeten zitten, dan creëer je juist rassenhaat. Er moet een keer een tegengeluid komen”.

Helemaal lachen wordt het wanneer Sander met droge ogen beweert dat hij juist een confrontatie wil voorkomen. Vandaar natuurlijk dat de demo van extreemrechts plaats gaat vinden op het Zaailand, hemelsbreed misschien 400 meter van het Oldehoofsterplein waar de betoging van BLM plaats zal vinden. Dat je komende van het CS langs het Zaailand moet om het Oldehoofsterkerkhof te bereiken speelt uiteraard ook geen enkele rol.

Burgemeester Buma heeft nog niet officieel gereageerd op de melding. Als hij verstandig is en problemen wil voorkomen verplaatst hij de demo van extreemrechts naar het industrieterrein bij Camminghaburen of een andere locatie vér buiten het centrum.