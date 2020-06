Woensdag pro-racisme betoging in Amsterdam

Het inmiddels tot drie mensen gereduceerde naziknokploegje Pegida gaat woensdag in Amsterdam de straat op voor een pro-racisme betoging. Woensdag is er in Amsterdam namelijk weer een betoging van BLM en organisator Edwin Wagensveld wil Zwarte Piet redden uit de klauwen van de multiculturele cultuurmarxisten. Zoiets.

Pegida stelt geen bal meer voor, dus wat ons betrreft is Edwin het niet eens waard om in de gracht gegooid te worden. Als Wagensveld vijf mensen op de been krijgt mag hij zijn handen dichtknijpen. Vermoedelijk wordt de manifestatie op het laatste moment afgelast waarna Edwin zich op sociale media uitgebreid gaat zitten beklagen over het onrecht dat hem aangedaan wordt.