Gemeenteraad Minneapolis stemt vóór opheffen politiekorps

De gemeenteraad van Minneapolis zegt het politiekorps van de stad te zullen ontmantelen. Negen van de twaalf raadsleden steunen dat streven. De burgemeester van Minneapolis kan geen veto uitspreken over het voornemen van de raad.

“This council is going to dismantle this police department,” Jeremiah Ellison (@jeremiah4north) said today of the @MinneapolisPD at a massive community meeting at Powderhorn Park in South Minneapolis. pic.twitter.com/UkhKOU22hO

— emma (@bymyelf) June 7, 2020