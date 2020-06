Punkklassieker du jour: No Government

Heel, héél erg jaren ’80. Een decennium waar ik inmiddels met weemoed aan terugdenk, al is het alleen maar omdat een anarchistische geloofsverklaring destijds bij het ‘uniform’ van elke zichzelf respecterende punkband hoorde.

Anti-Pasti maakte deel uit van de tweede golf Britse punkbands, samen met bekendere bands als The Exploited en Vice Squad. In 1982 was het helaas alweer afgelopen. In 2012 volgde een reünie, met in 2016 zelfs een nieuw album. De band bestaat nog steeds en heeft haar politieke idealen niet in de uitverkoop gegooid, iets wat we niet van al haar tijdgenoten kunnen zeggen.

You’re paying for your majesty

She’s having fun

She don’t join the army

And she don’t get a gun

You’re paying for your civvies

Now what are they for?

They never count the killings

Hiroshima ’84

Brew your own it’s about to ferment

No Maggie Thatcher and no government

Uitgelichte afbeelding: By Pax – Transferred from pl.wikipedia.org to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2118607