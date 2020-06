Video! Agenten snijden tijdens betoging banden auto’s door

Het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones heeft beelden gepubliceerd van politieagenten die in Minneapolis de banden van auto’s stuksnijden. De daders zijn inmiddels geïdentificeerd als state troopers en agenten van het Anoka County Sheriff’s Office.

De politie heeft inmiddels toegegeven dat agenten die tijdens de recente protesten in de stad patrouilleerden, de banden van talloze geparkeerde, lege voertuigen op ten minste twee locaties hebben lek gestoken. In een hilarische (en schaamteloze) persverklaring zeggen de vertegenwoordigers van Het Wettige Gezag dat de banden lek werden gestoken om – houd je vast – de betogers te beschermen: “State Patrol-troopers lieten de banden strategisch leeglopen om te voorkomen dat de voertuigen gebruikt zouden worden om met hoge snelheid op betogers en wetshandhavers in te rijden”.

Bron: Mother Jones

Uitgelichte afbeelding: By Ted Eytan from Washington, DC, USA – 2020.05.31 Protesting the Murder of George Floyd, Washington, DC USA 152 35031, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90841172