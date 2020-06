Black Lives Matter protest in Leeuwarden

Op 25 mei 2020 werd George Floyd in Minnesota met bruut politiegeweld vermoord. Hij is een van de vele Zwarte mensen die door de politie in de Verenigde Staten om het leven is gebracht. Het geweld in de Verenigde Staten is al eeuwenlang een probleem. Institutioneel racistisch geweld tegen Zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.

Op 28 juni 2020 is het precies 5 jaar geleden dat #MitchHenriquez door politiegeweld wordt omgebracht in Den Haag. Dit korps weigerde om een agent die een Marokkaans-Nederlandse man mishandelde en zichzelf ‘Marokkanenverdelger’ noemde te ontslaan terwijl de klokkenluider moest vertrekken. De Belastingdienst heeft jarenlang mensen op basis van nationaliteit extra gecontroleerd. Talloze onderzoeken tonen aan dat er sprake is van racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, binnen de politie en binnen andere instituten.

De afgelopen jaren is het institutionele geweld tegen zwarte mensen in het bijzonder tot uiting gekomen tegen vreedzame demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. In 2018 belaagde pro-pieten, KOZP demonstranten in Leeuwarden. Pro-pieten bekogelden hen met eieren, bier en pepernoten en scholden hen uit. Vervolgens probeerden zij door een politielinie te breken om de KOZP-demonstranten te lijf te gaan. In plaats van de gewelddadige pro-pieten te arresteren werden de KOZP demonstranten in politiebussen afgevoerd voor hun eigen veiligheid. In 2019 werden KOPZP demonstranten opnieuw bekogeld met van alles en vonden er rellen plaats tussen politie en gewelddadige pro-pieten die de KOZP demonstranten te lijf wilden gaan. In februari 2020 wilde KOZP demonstreren tegen de racistische karikatuur bij het Sint Piterfeest in het dorp Grou. Burgemeester Buma plaatste de demonstratie in een weiland aan de andere kant van een breed kanaal. De voorzieningenrechter bevestigde dat de burgemeester dit mocht besluiten.

Het nalatig handelen in de handhaving van het grondwettelijk verbod op racisme binnen de overheid en de samenleving is een terugkerend thema. De Korpschef van de Nationale Politie heeft baangarantie gegeven aan agenten die zich tijdens hun werk schuldig hebben gemaakt aan buitensporige geweldpleging. Amber alerts voor vermiste zwarte kinderen worden te laat ingeschakeld. Zwarte kinderen worden sneller geframed als gevaarlijk, krijgen vaker op jonge leeftijd te maken met politiegeweld en hun rechten op veiligheid en gelijkwaardige behandeling worden stelselmatig geschonden. In het ‘Caribische deel van het Koninkrijk’ worden zwarte mensen als tweederangs burgers behandeld.

EUROPA

Aan de grenzen van ‘Fort Europa’ hebben duizenden mensen – veelal zwarte mensen – hun leven verloren vanwege het dodelijke immigratiebeleid dat door de Nederlandse staat wordt ondersteund. Een immigratiebeleid dat daarenboven ge-illegaliseerde Zwarte mensen slachtoffer maakt van arbeids-exploitatie in de Europese agrarische, bouw en horeca sector. Zwarte ge-illegaliseerde mensen worden op het Europese continent stelselmatig vervolgd, gedetineerd zonder inachtneming van mensenrechten waarborgen en gedeporteerd naar onveilige landen. We mogen niet langer wegkijken van de (dodelijke) gevolgen van institutionele anti-zwarte racisme in Nederland, en in Europa.

Zwarte levens doen er ook in Nederland en Europa toe.

Sluit je aan bij dit vreedzame protest!

Op zaterdag 13 juni van 18:00-19:00 zullen we onze solidariteit betuigen in Leeuwarden en protesteren tegen anti-zwart racisme in Nederland en Europa.

VEILIGHEID IS HET BELANGRIJKST

– Houd rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.

– Draag gezichtsmaskers.

– Was je handen regelmatig met zeep en/of desinfecterende middelen.

Meer details zullen volgen over hoe het protest wordt georganiseerd tijdens deze pandemie.

Houd deze pagina in de gaten voor updates!

——————————————————————————————

CHECKLIST:

Neem je ID mee.

Reis niet met méér dan een persoon samen.

Volg instructies op van autoriteiten.

Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is.

Je mag politieagenten filmen. Film horizontaal en belemmer de wetshandhaving niet. Blijf rustig in het contact met politie.

Overgenomen van Facebook