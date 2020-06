Trump maakt het mogelijk transen zorg te weigeren

Sinds gisteren is het in de VS mogelijk transen zorg te weigeren omdat ze transgender zijn.

De nieuwe regel is een reactie op wetgeving van Obama waarin de discriminatie van transen en vrouwen die abortus willen laten plegen verboden werd. Deze wetgeving is religieus rechts al sinds dag één een doorn in het oog. Ikn die kringen wordt dan ook al geruime tijd aangedrongen op afschaffing.

Discriminatie van transen is dus weer volledig legaal in the Home of the Brave. Het motief is natuurlijk niet moeilijk te raden. Zo langzamerhand komen de verkiezingen in zicht. en Trump staat er niet al te best voor in de peilingen. Hij heeft de stemmen van de relifascisten dan ook hard nodig. Dat kwetsbare groepen daarmee het recht op zorg ontnomen wordt – en er waarschijnlijk slachtoffers gaan vallen – interesseert hem helemaal niks.

Bron: Politico

Donald Trump

Donald Trump speaking with supporters at a campaign rally at Veterans Memorial Coliseum at the Arizona State Fairgrounds in Phoenix, Arizona.

