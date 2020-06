Ruim 2500 betogers bij BLM-demo in Leeuwarden

Zo’n 2500 mensen demonstreerden zaterdag in het Rengerspark in Leeuwarden tegen racisme. Om half zeven stonden er nog steeds mensen bij de toegangspoort van het park, maar die werden niet meer toegelaten.

Er waren opvallend veel jongeren aanwezig, zowel witte als zwarte. Misschien dat de burgerlijke media dáár eens wat aandacht aan kunnen besteden. Laat die volstrekt marginale, zwaar gefrustreerde SGP-incels waar jullie zo dol op zijn maar links liggen. Ja, ik doel op jullie, VPRO.

De manifestatie verliep zonder problemen. Aan de overkant van de Dokkumer Ee hadden zich enkele tientallen Cambuurhooligans verzameld, maar toen die probeerden het Rengerspark te bereiken, werden de Eebrug en de Noorderbrug opgehaald. Toen de politie hen ook nog eens boos aankeek, dropen de hools met de staart tussen de benen weer af.

Een PVV-clown die zich had vermomd als Zwarte Piet probeerde het terrein te betreden, maar werd met zachte hand afgevoerd, al slaagde hij/zij/het er wél in de voorpagina van de Telegrof te halen. Ook Edwin Wagensveld werd aan de rand van de demo gesignaleerd. Volgens de Leeuwarder Courant omdat ‘hij wilde horen wat er gezegd werd’. Wagensveld vormt tegenwoordig in zijn eentje Pegida en wordt door niemand meer serieus genomen, zelfs niet door andere rechtsextremisten.

Al met al een mooi succes voor de organisatie. Friesland is de afgelopen jaren helaas vooral geassocieerd met Blokkeernazi’s, ZP-fans en reactionaire nationalisten. Zaterdag liet de provincie haar andere – en betere – kant zien.