Fascistenleider legt krans bij standbeeld Coen

Fascistenleider Thierry Baudet heeft een krans gelegd bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Volgens Baudet is Coen een nationale held waar we trots op dienen te zijn.

De nieuwe hobby van @thierrybaudet: Bloemen leggen voor massamoordenaars. Vandaag was de Slachter van Banda (15.000 onschuldige burgers afgeslacht) aan de beurt om geprezen te worden: pic.twitter.com/hWX56ULSAQ — Robert Jean Konrad (@RJKonrad) June 13, 2020

Om even duidelijk te maken over wie we het hier hebben:

De Banda-eilanden zijn begin 17e eeuw vrijwel de enige leverancier van nootmuskaat, een specerij die de Bandanezen verhandelen met Nederlanders, Engelsen en Portugezen. De VOC probeert een monopolie op de handel te verwerven, maar daar voelen de Bandanezen weinig voor. In 1609 bouwt de VOC een vesting op Banda, zonder daarvoor toestemming te vragen, een handelwijze die uiteindelijk leidt tot oorlog tussen de VOC en de Bandanezen..

Om het conflict te beslechten reist Coen in 1621 naar Banda. Als hij klaar is zijn er nog 600 inwoners over. De rest is vermoord, omgekomen van de honger of als slaaf afgevoerd naar Batavia.

Ook tijdgenoten keuren het optreden van Coen af. De zélf ook bepaald niet kinderachtige Engelsen schrikken zó van Coen’s beestachtige optreden dat ze zich vrijwillig terugtrekken van de Banda eilanden. Ook de VOC veroordeelt Coen’s optreden publiekelijk. Dat belemmert de bewindhebbers overigens niet hem bij zijn terugkeer in Nederland een gouden ketting te overhandigen, als beloning voor bewezen diensten.

Uitgelichte afbeelding: Door Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8590697