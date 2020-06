Pro-fascisme demonstratie van nazihooligans in Den Haag

Nazihooligans van ADO en Feyenoord hebben gisteren in Den Haag gedemonstreerd vóór fascisme én tegen de anderhalvemetersamenleving.

Zo’n 400 nazihools hadden zich verzameld op het Plein bij het standbeeld van Willem van Oranje, waar ze luidruchtig melding maakten van hun liefde voor het extreemrechtse gedachtegoed door te zwaaien met anti-antifa spandoeken. Ook de coronaregels moesten het ontgelden. De link tussen beiden is voor een buitenstaander niet meteen duidelijk, maar de deelnemers kennende zijn (in hun verwarde hersenen) George Soros en/of Bill Gates. waarschijnlijk de verbindende factor.

Antifa staat voor anti-fascisten, dus dan maakt anti-Antifa zijn je pro-fascisten.. Maar goed, ze vinden ook dat ‘all lives matter’ en zijn toch tegen afstandhouden. Het leven is moeilijk.https://t.co/IGUDFuglB4 — Zwartekat (@zwartekat) June 14, 2020

Langer dan 20 minuten duurde de demo overigens niet, toen de politie arriveerde was het circusoptreden alweer voorbij.

Op Twitter leidde de demo uiteraard tot de gebruikelijke hilarische reacties. Zo werd luidruchtig geclaimd dat de nazihools het standbeeld verdedigden tegen de sloophamer van Antifa. Niet dat iemand van plan is het standbeeld van Willem van Oranje te slopen, maar in dergelijke details is men op de uiterste rechterflank traditioneel totaal niet geïnteresseerd.

The Hague (Holland) today, protecting statues against BLM. Fc Den Haag en Feyenoord samen #StandYourGround #DenHaagpic.twitter.com/hdU8CZliFt — Lady Rebecca 🍸🇬🇧 😷 #BritishHistoryMatters 💃🏻 (@LadyRebecca_1) June 14, 2020

Uiteraard dit. En niet alleen in Engeland: