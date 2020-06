FVD’ers leggen bloemen bij standbeeld communistische verzetsstrijdster

Twee leden van de Baudetjugend hebben bloemen gelegd bij het standbeeld van de communistische verzetsstrijdster Hannie Schaft. We kid you not.



Ik zou graag onze kameraden bij de @Jongeren_FvD willen bedanken voor dit eerbetoon aan communistische verzetsstrijder Hannie Schaft. o7#OnzeHelden #Bloemenrevolutie pic.twitter.com/hZ9ZJjFIeP — NotTheReal_Jamie (@DeEchte_Jamie) June 16, 2020



Hannie Schaft werd in april 1945, drie weken voor het einde van de oorlog, door de nazi’s geëxecuteerd. Schaft weigerde in 1943 de loyaliteitsverklaring die van studenten werd geëist te ondertekenen. Ze sloot zich aan bij de RVV, een aan de CPN gelieerde verzetsorganisatie. In eerste instantie hield ze zich vooral bezig met het vervalsen van bonkaarten, maar later nam ze ook deel aan de executie van nazi’s. In juni 1944 executeerde ze samen met Jan Bonekamp de collaborateur Willem Ragut. Voordat hij overleed wist Ragut Schaft nog te noemen als één van de daders van de aanslag.

Op 21 maart werd Hannie Schaft bij een wegversperring gearresteerd. Ze bleek in in het bezit van een vuurwapen en ‘illegale lectuur’. Op 17 april werd de communistische verzetsstrijdster in opdracht van Willy Lages geëxecuteerd.

Dat extreemrechts probeert Schaft te annexeren zou overigens niemand moeten verbazen. Eerder deed men dat al met George Orwell. Elke rechtse halvegare citeert op Twitter bijna dagelijks Orwell, blijkbaar zonder zich te realiseren dat Orwell in 1936/37 in Spanje vocht voor een trotzkistische militie en fascisten doodschoot.

Uitgelichte afbeelding: Door Familieman – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6761158