Opnieuw grote uitbraak corona in Duitse slachterij

In de slachterij Tönnies in Gütersloh (Westphalen) blijken 400 van de 500 geteste arbeiders besmet te zijn met het coronavirus. Van 500 andere tests is de uitslag nog niet bekend.

Alle positief geteste arbeiders werken op de afdeling waar varkensvlees verwerkt wordt. Afgelopen maandag ging men nog uit van 128 positieve tests.

In mei zagen twee slachterijen in Duitsland zich al gedwongen de poorten te sluiten nadat een flink aantal arbeiders positief getest werd. Bij Vion in Bad Bramstedt bleken 28 arbeiders besmet te zijn met het coronavirus, bij het eveneens in Bad Bramstedt gevestigde Müller-Fleisch waren niet minder dan 270 mensen het slachtoffer.

Het smerige werk in slachterijen wordt verricht door Oost-Europese arbeidsmigranten, die vaak dicht opeengepakt wonen. Ook bleken volgens de Duitse arbeidsinspectie de afstandsregels in de slachterijen niet of nauwelijks in acht te worden genomen.

Ook in de VS zijn in maart en april meerdere slachterijen gesloten nadat een groot aantal arbeiders besmet bleek te zijn met het coronavirus. Uit angst dat de voedselvoorziening (en dus zijn eigen herverkiezing) in gevaar zou komen, gebruikte Trump zijn presidentiële noodbevoegdheden om de slachterijen te dwingen weer open te gaan. Tot grote woede overigens van de vakbonden die hem verweten uit electorale overwegingen met mensenlevens te spelen.

In Nederlang ging eind mei de varkensslachterij van Van Rooi Meat in Helmond dicht nadat 21 personen besmet bleken te zijn met Covid-19.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112