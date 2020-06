Politiemoordenaar Oakland blijkt lid te zijn van extreemrechtse militie

De man die op 29 mei in Oakland tijdens een betoging van Black Lives Matter een agent doodschoot en een tweede ernstig verwondde, maakt volgens de FBI deel uit van de Boogaloo Boys, een los georganiseerde extreemrechtse beweging.

De schutter, Steven Carrillo, is sergeant bij de Amerikaanse luchtmacht. Carrillo reisde samen met een medeplichtige af naar Oakland met de specifieke bedoeling agenten te vermoorden, vermoedelijk omdat hij hoopte daarmee de chaos te vergroten. Carrillo werd gearresteerd toen hij vorige week in Santa Cruz een agent doodschoot.

Carrillo is overigens een goed getrainde professional:

The gunman charged in the officer killings is the leader of a highly trained US Air Force security team that guards aircraft in high terrorist and high crime areas overseas, @barbarastarrcnn reports

