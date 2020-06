Dit jaar geen Zwarte Piet bij inkomst Sinterklaas in Leeuwarden.

Ook/zelfs Leeuwarden is nu om: Zwarte Piet is niet langer welkom in de Friese hoofdstad. Dat zegt Cees Anceaux, de voorzitter van de Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden. Opmerkelijk, want vorige week zei Anceaux nog dat er niks zou veranderen in Leeuwarden.

Vermoedelijk heeft Anceaux te horen gekregen dat het afgelopen is met de politieke steun voor intochten met Zwarte Piet. De PvdA, de met afstand grootste fractie in de gemeenteraad, heeft inmiddels laten weten dat Zwarte Piet dient te verdwijnen. De sociaal-democraten dienen daar binnenkort samen met PAL/Groen Links een motie over in. Burgemeester Buma mag dan persoonlijk zijn bedenkingen hebben bij dit initiatief, hij is natuurlijk politicus genoeg om te weten dat de wind aan het draaien is en hij de koers dient bij te stellen. Bovendien zit Buma waarschijnlijk niet te wachten op weer een maand lang gesodemieter, met veel (dure) politie-inzet.

Een mooi succes voor KOZP Leeuwarden dat (weer eens) bewezen heeft dat actie voeren helpt, ook al lijkt het in eerste instantie tegen de stroom in te gaan.

Bron: LC