Demo in Den Haag tegen coronamaatregelen loopt gierend uit de klauw

De demonstratie op het Malieveld tegen de coronamaatregelen van het kabinet is gisteren gierend uit de klauw gelopen. Uiteindelijk werden zo’n 400 mensen gearresteerd. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer op vrije voeten, al kunnen ze wel een boete van mogelijk 700 euro tegemoet zien.

Op het Malieveld troffen complotwappies, nazis, voetbalhooligans en verwende kleuters Hardwerkende Burgers elkaar gisteren om gezamenlijk te protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet.

Burgemeester Remkes had de demo verboden omdat ze een risico opleverde voor de volksgezondheid, een oordeel dat in kort geding door de rechter bevestigd werd. Enkele duizenden betogers verzamelden zich ondanks het verbod toch op het Malieveld. Ook wappies hebben wat mij betreft het volste recht te demonstreren, hoe idioot hun doel ook mag zijn. Helaas – maar wél voorspelbaar – bevond zich onder de aanwezigen flink wat extreemrechts tuig:



Om herrie te voorkomen stond Remkes de demo uiteindelijk maar toe. Dat beviel de toegestroomde nazis en hools – die hadden gehoopt op een flinke knokpartij – maar matig. Een grote groep vertrok naar Den Haag CS om daar te matten met de ME. Op de beelden treffen we – verrassing, verrassing – een aantal oude bekenden uit het nazicircuit aan, waaronder Sjon de Haas van Proudboys Nederland en Ricardo Gros:

Een van deze gasten, ik zeg niet wie, stond gisteren nog dat beeld van Michiel de Ruyter te “verdedigen” tegen “de relschoppers van BLM en Antifa”. Ik had toch even andere kleren aangetrokken dan ik op de krantenfoto’s aan had voor ik de ME te lijf ging. https://t.co/QpSYVew2mo

— Job Polak 🏴 (@job_polak) June 21, 2020