Eerste Kamer neemt motie van afkeuring aan tegen Ollongren wegens niet invoeren huurbevriezing

De Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De Senaat vindt het onacceptabel dat de minister weigert per 1 juli de huren te bevriezen.

Motie van afkeuring over niet invoeren van #huurstop is in EERSTE KAMER

aangenomen met (beslissende) stem van 50PLUS : 39 voor 36 tegen.

Wij wachten op reactie van de Minister uiterlijk 29 juni.

Minister moet met concreet voorstel komen voor de huurders. Geen woorden maar daden pic.twitter.com/1m1l4aqhFL — Martin van Rooijen (@MvRooijen) June 23, 2020

Eerder dit jaar nam de Eerste Kamer tot twee keer toe een motie aan om de huren dit jaar te bevriezen. Door de coronacrisis verkeren veel huurders in een onzekere financiële situatie. Een forse huurverhoging kan hen gemakkelijk over de rand van de afgrond duwen. Ollongren weigert die moties echter uit te voeren. Meestal heeft dat in het Nederlandse politieke bestel weinig of geen consequenties omdat de coalitiepartijen de ‘eigen’ minister niet laten vallen. De huidige coalitie heeft echter geen meerderheid in de Eerste Kamer en is dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Met uitzondering van de SGP lieten die Ollongren dit keer vallen.

Ollongren zegt zich juist gesteund te voelen door de motie van afkeuring. Nee, hoe dat werkt snappen wij ook niet.

Overigens moet een motie van afkeuring niet verward worden met een motie van wantrouwen. De Eerste Kamer heeft het vertrouwen opgezegd in (een deel van) het beleid, niet in de minister zelf.

De motie wordt komende vrijdag besproken in de ministerraad. Ollongren moet vóór volgende week maandag met een reactie komen.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend author – http://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/benoemingen/kajsa-ollongren.html, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33476455