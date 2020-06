Politie kwaad op Baudet

De politiebonden zijn kwaad op FVD en met name op partijleider Thierry Baudet. Die retweette gisteren een hoax over het politieoptreden op het Malieveld, afgelopen zondag.

In een bewerkt filmpje dat op Twitter circuleert wordt gesuggereerd dat de politie eigen hooligans heeft ingezet tijdens de rellen in Den Haag afgelopen zondag. In feite gaat het om stillen van een arrestatieteam die uit een busje komen.

Baudet wond zich na het zien van de beelden hevig op: “Wat is dit?! Relschoppers komen arrestatiebusje uit?”. De fascistenleider/verwende puber beloofde de zaak tot op de bodem ui te zullen zoeken.

Het extreemrechtse leger is nog steeds volledig over de toeren. De knieschotfans zijn unaniem van mening dat de politie hoort in te hakken op BLM en antifascisten, niet op Ons Soort Mensen. Het aantal gemanipuleerde filmpjes op Twitter en FB is inmiddels amper nog te tellen.

De bonden, de politietop én de agenten zelf zijn dat inmiddels spuugzat. Volgens Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, zijn vooral de gemanipuleerde beelden een bron van ergernis: “Ze zetten een dramatisch muziekje onder een video van oude mensen die geduwd en geslagen worden door de ME. Terwijl deze mensen ruim de tijd hebben gehad om te vertrekken, nergens naar luisteren, agenten uitschelden. Dat wordt allemaal weggeknipt”.

Het optreden van Baudet valt ook bij een deel van de eigen aanhang slecht.

Op The Post Online is de hele draad te lezen.

Geert Wilders en Bart de Mos konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij hebben inmiddels vragen gesteld aan respectievelijk de regering en B&W in Den Haag.