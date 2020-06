Persmomentje voor Rutte in plaats van anti-racismebeleid

Kick Out Zwarte Piet heeft via de media kennis genomen van een gesprek dat op 24 juni 2020 plaats zal vinden tussen premier Mark Rutte en ‘Black Lives Matter-betogers’. De opzet van het gesprek en het uitnodigingsbeleid van de premier geven samen sterk de indruk dat dit meer om een PR-stunt gaat dan om een oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwart racisme concreet te gaan bestrijden. De organisatoren van de massale Black Lives Matter-betogingen hebben voor dit gesprek namelijk geen uitnodiging ontvangen.

‘Black Lives Matter Nederland’ is geen formeel georganiseerde actiegroep maar een groeiende coalitie van diverse actiegroepen, partijen en individuen die institutioneel racisme in Nederland aan de kaak stellen. Onder de diverse partijen vallen onder andere Kick Out Zwarte Piet (zowel landelijk als lokale afdelingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Leeuwarden), Black Queer & Trans Resistance NL, Keti Koti Utrecht en IZI Solutions. Black Lives Matter NL is een netwerk dat is verbonden via social media en een gezamenlijke missie heeft om de strijd aan te gaan tegen racisme, in het bijzonder anti-zwart racisme.

