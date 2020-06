Terreurboeren FDF dreigen met geweld tegen actievoerders

De boeren van terreurorganisatie Farmers Defence Force (FDF) staan klaar om actievoerders bij slachthuis Vion in Boxtel in elkaar te slaan. Daar wordt vanmiddag door de actiegroep ‘Sluit Vion’ gedemonstreerd tegen de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf.



De varkensslachterij is een brandhaard van corona doordat de arbeiders – meest Oost-Europese arbeidsmigranten – er onder schandalige omstandigheden moeten werken. Zo heeft het bedrijf volledig lak aan de regels rond ‘social distancing’ die het coronavirus buiten de deur moeten houden. Eerder demonstreerden de arbeiders tegen die omstandigheden.

De demonstratie van ‘Sluit Vion’ heeft nadrukkelijk een publieksvriendelijk karakter, de toegangspoorten en de weg worden niet geblokkeerd.

Vandaag wordt een spannende dag!! We gaan ons vreedzame protest houden bij #Vion om dit bedrijf te laten sluiten. Onze coalitie bestaat uit dierenrechten en arbeidersrechten organisaties en lokale omwonenden die ook genoeg hebben van Vion. #SluitVion — AlleDierenVrij (@AlleDierenVrij) June 26, 2020



FDF werd vorig jaar opgericht nadat actievoerders een varkensstal in Boxtel bezetten. Bij de boerenprotesten onderscheidde FDF zich door haar bereidheid geweld te gebruiken. Zo reden actievoerders o.a. met trekkers in op het provinciehuis in Groningen. Ook doodsverwensingen zijn aan de orde van de dag. Onlangs lekte de inhoud van een besloten Facebookgroep van FDF uit:

In de opmerkingen die het Reformatorisch Dagblad zag, valt het aantal doodsverwensingen richting D66’er Tjeerd de Groot op. Het Kamerlid zette vorig jaar kwaad bloed met zijn voorstel om de veestapel te halveren. „Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven”, zegt iemand. „Mag ik hem afschieten!”, zegt een ander groepslid. Een greep uit de andere doodsverwensingen: „Blauwe boon dr in”, „opknopen”, „afmaken die vent”, „preventief ruimen die vuile Judas”, „aan de haak in de slachtlijn hangen” en „gewoon afschieten die gek.” „D66 mot weg. Wie belt de sniper eindelijk eens!”, plaatst een lid.

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224