Ook Starbucks stopt met adverteren op Facebook

Ook Starbucks, ’s werelds grootste keten van koffiehuizen, stopt voorlopig met het plaatsen van advertenties op Facebook. Volgens het bedrijf doet het platform te weinig tegen racisme en haatzaaien.

Eerder besloten Unilever, Coca-Cola en Honda al voorlopig geen advertenties meer te plaatsen op Facebook en enkele andere sociale media, waaronder Instagram. Na de mededeling van Unilever duikelde het aandeel van Facebook met 7%.

Starbucks zegt met sociale media en ‘burgerrechtenbewegingen’ te willen overleggen. Totdat er concrete afspraken liggen over de omgang met racistische vuilspuiterij plaatst het bedrijf geen advertenties meer op Facebook.

Mark Zuckerberg, het opperhoofd van Facebook, is zó geschrokken van alle ophef dat hij inmiddels heeft aangekondigd in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen alle desinformatie te zullen verwijderen. Voor politici wordt in zoverre een uitzondering gemaakt dat hun propaganda niet verwijderd wordt, maar voorzien van een aantekening dat het hier desinformatie betreft. Ook Donald Trump ontkomt volgens Zuckerberg niet aan deze maatregel.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Door Genomen op Ken Wuschke – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6262679