Zware nederlaag voor extreemrechts bij Franse gemeenteraadsverkiezingen; Groenen grote winnaar

Het extreemrechtse Rassemblement national van Marine Le Pen heeft bij de Franse gemeenteraadsverkiezingen afgelopen zondag een zware nederlaag geleden. De partij raakte bijna de helft van haar gemeenteraadszetels kwijt: van de 1438 zetels houdt de partij er ‘slechts’ 840 over.



Naast Le Pen deed ook Macron’s En Marche het slecht. De partij wist alleen te winnen in Le Havre en Amiens, Macron’s thuisbasis. Ondanks een coalitie met de conservatieve Republikeinen legde En Marche het in Marseille, Lyon en Bordeaux af tegen links.

Grote winnaar zijn de Groenen. Ook de socialisten deden het verrassend goed, mede dankzij de coalitie met de Groenen. Marseille kleurde voor het eerst in 25 jaar rood, Bordeaux zelfs voor het eerst sinds 1947. Links is nu in de drie grootste Franse steden – Parijs, Marseille en Lyon – aan de macht. Dat is nog nooit eerder voorgekomen.

