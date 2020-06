Youtube verwijdert accounts van white supremacists; Baudet kwaad

Het ruimt inmiddels lekker op: Youtube heeft de accounts van drie vooraanstaande fascistische haatzaaiers permanent verwijderd. Sinds gisteren hebben Stefan Molyneux, Richard Spencer en David Duke geen toegang meer tot de Jijbuis.

Voor de getroffen fascisten is dit een flinke klap, ook financieel. Molyneux bijv. had een kleine miljoen abonnees op Youtube, wat hem door zijn aandeel in de advertentie-inkomsten veel geld opleverde.

Ook de kanalen van Spencer’s National Policy Institute en American Renaissance, een alt-right online tijdschrift, werden door Youtube permanent verwijderd. Volgens Youtube schonden de getroffen kanalen stelselmatig de gebruiksregels van Youtube door leden van minderheidsgroepen als ‘minderwaardig’ af te schilderen.

Uiteraard ging Thierry Baudet meteen door het lint. Volgens Baudet hebben we niet te maken met nazis, maar met ‘critici van het marxisme’.

Overigens zag Goebbels zichzelf ook graag als marxisme-criticus. Niks nieuws onder de zon, dus.

Oh, hier nog een tweet van de door Baudet zo bewonderde Molyneux. Duidelijk GEEN nazi, nee.

Jewish supremacy is a real issue.

A significant lawmaker and massively popular rabbi – in Israel – have both proclaimed the “superiority” of the Jewish race.

I’m sure good people of all ethnicities – including good Jews of course – will work to tackle this rank supremacy.

— Stefan Molyneux, MA (@StefanMolyneux) August 22, 2019