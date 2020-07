Vriendin Epstein opgepakt door FBI

Ghislaime Maxwell, een goede vriendin van de veroordeelde aanrander/verkrachter Jeffrey Epstein, is gearresteerd door de FBI. Volgens veel slachtoffers van Epstein was Maxwell degene die de ‘afspraakjes’ van vrouwen met de financier regelde.

Epstein werd vorig jaar juli gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van tientallen vrouwen, waaronder een aantal minderjarige meisjes. In augustus pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd. Epstein had veel invloedrijke vrienden. Sommigen van hen namen volgens de geruchtenmachine deel aan de seksuele uitspattingen van de financier. Uiteraard hadden die er alle belang bij dat Epstein zijn mond hield.

Donald Trump is één van die vrienden. De Amerikaanse president reageerde vandaag geschokt op de arrestatie van Maxwell en verliet inderhaast een persconferentie:

Trump storms out before taking questions, obviously completely shook by the arrest of Epstein’s partner in crime Ghislaine Maxwell. Mnuchin and Kudlow are now getting ripped to shreds by the press. This is embarrassing.

— Scott Dworkin (@funder) July 2, 2020