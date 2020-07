Tweede Kamer stemt tegen motie vluchtelingenkinderen op te nemen

De motie-Azarkan over de opname van 500 vluchtelingenkinderen is door de Tweede Kamer verworpen met 48 stemmen voor, 97 tegen en 5 afwezig.

De rechtse partijen stemden als één blok tegen, een enkele eerzame uitzondering – CDA’er Mustafa Amhouach – daargelaten. Op zich weinig verrassend, bij VVD, PVV, FVD en CDA beschikt men nou een keer niet over een functionerend geweten. Ook D66 stemde tegen, maar dat zou niemand moeten verbazen: de neoliberalen zijn alleen in verkiezingstijd progressief.

Op sociale media – met name Twitter – krijgt de ChristenUnie de meeste kritiek. Mensen lijken zich te realiseren dat D66 uit gewetenloze opportunisten bestaat, maar van de CU verwacht men blijkbaar iets anders én beters dan meehuilen met de (extreem)rechtse wolven in het bos. Iets wat de partij zich gezien haar – gênante – stemverklaring ook wel lijkt te realiseren:



Hieronder de volledige lijst. Namen en shamen, die handel.

Bij deze het stemgedrag van alle kamerleden. Waarvan 97 dus tegen hebben gestemd.

