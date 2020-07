Aanslag op antiracistische betogers in Seattle

In Seattle is een auto met hoge snelheid ingereden op een betoging van Black Lives Matter. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Een tweede raakte zwaar gewond.

Volgens de eerste berichten had de politie ivm de demonstratie een snelweg afgesloten met barricades. De bestuurder van een personenwagen ontweek die barricades en reed met hoge snelheid in op de betogers. De meeste mensen konden de auto ontwijken, maar twee van hen reageerden te laat. Obligate waarschuwing: de beelden zijn schokkend.

CONTENT WARNING VEHICLE ATTACK IN SEATTLE https://t.co/Tq8i6Shnt5 — tree (@treekisser) July 4, 2020

De bestuurder is voortvluchtig. Zijn motief is uiteraard niet bekend, maar dat lijkt niet moeilijk te raden.

Uitgelichte afbeelding: Door Loavesofbread – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34803324