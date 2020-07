Extreemrechtse knokploeg Nederland in Opstand negeert demonstratieverbod in Utrecht

De extreemrechtse actiegroep ‘Nederland in Opstand’ wil ondanks een verbod daartoe vanmiddag tóch demonstreren in Utrecht. Eerder verbood burgemeester Peter den Oudsten de demo omdat nazihooligans de gelegenheid aan wilden grijpen eens uitgebreid met de politie op de vuist te gaan. Inmiddels heeft de politie een deel van de binnenstad afgesloten.

Volgens mede-organisator Arno van Jaarsveld van Integer Nederland (LOL) is er niks aan de hand. De nazihools die twee weken geleden in Den Haag op de vuist gingen met de politie zijn volgens Van Jaarsveld ‘volkshelden’: “De volkshelden die tussen ons in stonden en ons beschermden, zijn ten onrechte door premier Rutte weggezet als doorgesnoven hooligans”.

De organisatie bestaat – uiteraard – uit vreedzame burgers die in het dagelijks leven geen vlieg kwaad zullen doen. Een woordvoerder van Nederland in Opstand over de ME: “Wij zullen daarop vanuit ons vreedzaam reageren. Op het moment dat er geweld gebruikt wordt naar ons, dan is het een ander verhaal. Maar wij zijn vreedzaam en wij zullen dit niet uitlokken. Dus ook geen provocatie naar hun”.

De demo begint om 16.00 uur. Om 15.45 kondigt de organisatie aan op welke plek in de stad de nazihooligans Hardwerkende Bezorgde Burgers (HBB’s) zich dienen te verzamelen om met gebruik van honkbalknuppels en boksbeugels uiting te geven aan hun Ongenoegen Over Alles. Je hebt dus nog een paar uur tijd om extra popcorn in te slaan.

Uitgelichte afbeelding: Door Victor van Werkhooven – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36452798