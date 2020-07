Corona slaat hard toe in Republikeinse staten

In een aantal Amerikaanse staten loopt het aantal besmettingen met het coronavirus in hoog tempo op. In Texas, Arizona en Florida dreigt de situatie zelfs volledig uit de klauw te lopen.

Texas vestigde gisteren een nieuw record: ruim 8100 mensen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In dit tempo is de staat binnen twee weken door het aantal beschikbare ziekenhuisbedden heen. In sommige ziekenhuizen moeten artsen nu al beslissen wie er op de intensive care opgenomen kan worden, en wie niet (en dus waarschijnlijk zal sterven). Daarbij gaat het overigens lang niet altijd om ouderen en/of chronisch zieken.

Hieronder een korte verklaring van een arts in een Texaans ziekenhuis: “Ik kreeg gisteren 10 oproepen van jonge mensen die zullen overlijden wanneer ze niet op de IC terecht kunnen. Ik heb maar 3 bedden vrij”.

Texas Doctor: I got 10 calls yesterday for young people who will die if they don’t get ICU support, but I only have three beds left. pic.twitter.com/qAAQSuu6bk — Keith Boykin (@keithboykin) July 5, 2020



Het is geen toeval dat juist deze drie staten zo hard getroffen worden. Het zijn ‘rode’ (Republikeinse) staten die de lockdown al vroeg weer beëindigden, want ‘het-is-niet-meer-dan-een-griepje/live-free-or-die’/de-economie-moet-gered-worden’. Iedereen met wat gezond verstand wist dat de vroege beëindiging van de lockdown op een drama uit zou lopen, maar de meeste Republikeinen beschikken al heel lang niet meer over iets als gezond verstand (of een geweten).

Voor Trump levert deze nieuwe golf besmettingen in ‘rode’ staten een fors politiek probleem op. Volgens Michael Steele, een voormalige voorzitter van het Republikeins Nationaal Comité (RNC), blijkt uit interne peilingen van het Witte Huis dat een deel van Trump’s ooit zo trouwe aanhang bezig is het vertrouwen in de president te verliezen. Wat volgens Steele ook de reden is dat Trump teruggrijpt op de extreemrechtse retoriek die hem in 2016 het presidentschap opleverde: “….he’s doubling down on those things that have motivated their anger, their frustration, and that what he talks about in his Mount Rushmore speech, and folks are scratching their heads and going ‘what do you mean by us? Aren’t us all of us?”:

