Tinus Koops van Nederland in Opstand opgepakt

Martijn (Tinus) Koops van de extreemrechtse actiegroep Nederland in Opstand is vanochtend door de politie van zijn bed gelicht. Hij zou de burgemeester van Utrecht hebben bedreigd.

Nederland in Opstand wilde afgelopen zondag in Utrecht demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar de burgemeester verbood die demo omdat de politie vermoedde dat extreemrechtse hooligans de gelegenheid aan zouden grijpen eens flink tekeer te gaan. Uiteindelijk doken de hools niet op in Utrecht, maar in Wageningen. Een vijftigtal werd gearresteerd.

Nederland in Opstand riep op het verbod te negeren, waarop zo’n 100 actievoerders tóch naar Utrecht kwamen. Grote ongeregeldheden deden zich niet voor. Vijftien deelnemers werden gearresteerd omdat ze weigerden op bevel van de politie te vertrekken.

